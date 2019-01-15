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Происшествия Южный ФО

Число погибших в результате взрыва дома в ростовских Шахтах увеличилось до четырех

Спасатели нашли под завалами тела мужчины и женщины в доме в городе Шахты Ростовской области, где 14 января произошел взрыв газа, об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Таким образом, число погибших в результате трагедии увеличилось до четырех.

Сейчас спасатели ищут 23-летнюю девушку - ее родители найдены мертвыми.

В МЧС также добавили, что спасатели разбирают завалы вручную.

Напомним, за последние две недели в российских городах произошли взрывы бытового газа. 31 декабря прогремел взрыв в панельной многоэтажке в Магнитогорске. А 14 января газ рванул в городе Шахты Ростовской области.

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Число погибших в результате взрыва дома в ростовских Шахтах увеличилось до четырех

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Теги: газ, взрывы, Шахты, проверка, смерть, гибель, люди, завалы, МЧС



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