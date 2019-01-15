В Госдепе США разочарованы встречей с Россией по договору РСМД

В Госдепартаменте США отметили, что недовольны встречей с российской стороной по вопросу договора РСМД. В МИД РФ же считают, что американцы просто пытаются вмешаться в ракетные разработки России.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что требования США по ракете 9М729 предполагают вмешательство в работу Москвы по совершенствованию ракетной системы.

"Это просто неприемлемо", - добавил Рябков.

Напомним, в Женеве прошли российско-американские переговоры РСМД. Ранее Сергей Рябков заявлял, что пока никакого продвижения в обсуждении ракетного договора между Россией и США нет.