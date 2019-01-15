15 Января 2019
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Политика В России В бывшем СССР Украина

Киев обвинил "Газпром" в срыве консультаций по транзиту газа через Украину

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что представители "Газпрома" сорвали технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Еврокомиссии по поводу сохранения транзита российского газа через территорию Украины. Об этом она написала в Facebook.
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По ее словам, "Газпром" пытается "своей бесконтрольностью запугать Европу и навязать свои понятия вместо цивилизованных правил", имея в виду строительство газопровода "Северный поток-2". Она покритиковала Германию, которая будто бы занимается самообманом, и разразилась потоком обвинений в адрес России.

Напомним, Киев хочет сохранения транзита газа после окончания контракта, который истекает в конце 2019 года. На днях "Нафтогаз Украины" заявил, что откажется от поданного в прошлом году иска против "Газпрома" на $11,6 млрд только в том случае, если "Газпром" заключит новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину, причем с гарантиями оплаты. Фактически речь идет о том, чтобы заставить Россию заплатить за неиспользование украинской ГТС после 2019 года. Именно так в Киеве понимают "цивилизованные правила".

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Украина не останется совсем без транзита газа, если он будет экономически обоснованным.

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Киев обвинил "Газпром" в срыве консультаций по транзиту газа через Украину

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Теги: Украина, газ, транзит, Газпром



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