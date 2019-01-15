Максим Шевченко не подтвердил свое выдвижение на выборы главы Санкт-Петербурга

Депутат Владимирского облдумы, журналист Максим Шевченко заявил, что пока не собирается выдвигаться на выборы главы Санкт-Петербурга. Об этом он рассказал корреспонденту Накануне.RU.

"Я никуда не собирался. Что значит собрался. Это же не за грибами пойти в конце-концов?", - сказал Шевченко.

Впрочем, он отметил, что не исключает для себя такую возможность.

"Я осознанно стал союзником КПРФ, поэтому если КПРФ скажет пойти мне идти в окоп или в президенты идити – обсудим. Я готов использовать все легальные способы против этого режима. Предложат баллотироваться в губернаторы – тоже обсудим", - заявил Шевченко.