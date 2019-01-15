На Южном Урале депутаты подготовят предложения по безопасной эксплуатации систем газоснабжения

В Челябинской области создана рабочая группа для подготовки предложений по урегулированию проблем безопасной эксплуатации систем газоснабжения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

В областном парламенте рассказали, что к ним поступает многочисленные обращения граждан и организаций по вопросам безопасной эксплуатации газовых сетей и внутридомового газового оборудования.

Рабочая группа проанализирует ситуацию в регионе, а также законодательство в сфере использования бытового газа.

Напомним, в городе Шахты Ростовской области вчера рано утром в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей, два человека погибли. Трагедия произошла спустя две недели после взрыва в Магнитогорске, где жертвами стали 39 человек.