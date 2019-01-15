Силуанов: состояние финансов регионов стало более устойчивым, чем три-четыре года назад

Первый зампред правительства Антон Силуанов заявил, что состояние финансов субъектов России стало устойчивым. Об этом он сообщил в ходе Гайдаровского форума-2019, передает корреспондент Накануне.RU.

"Состояние финансов субъектов РФ стало устойчивым, значительно более устойчивым, чем это было три-четыре года назад. И оно позволяет начинать реализовать важные государственные проекты, которые в текущем году будут нами начаты с регионами", - выразил мнение Силуанов.

Он упомянул, что для реализации нацпроектов регионам дополнительно из федерального центра будет направлено 600 млрд руб.