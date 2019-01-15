"Газпрому" досталось от Зубкова за рост цен на газомоторное топливо

На Гайдаровском форуме глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков раскритиковал компанию за повышение цен на газовых заправках. Резкий скачок цен произошел перед новым годом.

По словам Зубкова, цены на метан в течение года увеличились с 11,8 руб. до 14 руб.

"Вы ни с того ни с сего перед Новым годом с 14 рублей подняли до 18 руб. Не надо это делать, не надо пугать людей. Нет такой необходимости сегодня", — сказал Зубков обращаясь к генеральному директору компании "Газпром газомоторное топливо" Михаилу Лихачеву.

Зубков заявил, что цены должны остаться неизменными на время перевода транспорта на природный газ.

"Они тратят деньги, они покупают технику на природном газе, которая дороже. Поэтому надо помочь этим людям. Зачем это вы делаете?", - приводит слова главы совета директоров газовой компании "Прайм".

Лихачев в ответ сказал, что замечание принято и выполняется.