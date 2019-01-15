С уходом Глацких в Свердловской области станет меньше "чиновничьих препятствий"

После скандального заявления директора департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство не просило граждан рожать, губернатор региона Евгений Куйвашев принял решение о передачи функций этого ведомства министерству общего и профессионального образования с последующим созданием "министерства образования и молодёжной политики Свердловской области".

Министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов пояснил Накануне.RU, что в настоящее время предложенная главой региона структура проходит необходимые согласования в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор РФ), на что потребуется две-три недели. Затем предстоит утверждение на уровне правительства региона с принятием соответствующего положения о новом министерстве. В дальнейшем у департамента уже не будет собственного бюджета - главным распорядителем финансовых средств станет создаваемое министерство образования и молодёжной политики.

"Переговоры с Рособрнадзором у нас идут в части, например, "отшлифовки" названий отделов, ведь речь идёт об объединении двух структур, которые пока работают, как есть – министерство общего и профессионального образования и департамент молодёжной политики, - уточнил Биктуганов. - В департаменте есть исполняющий обязанности руководителя – Олег Васильевич Гущин, он и его сотрудники выполняют свою работу".

По словам министра, новый орган исполнительной власти Свердловской области по-прежнему будет ориентирован на воспитание подрастающего поколения, поскольку такая функция входит в широкий круг вопросов образования детей, подростков, студентов.

Если бы не ситуация с Глацких, реформирования департамента, скорее всего, не произошло, но, по словам министра, теперь гадать нет смысла.

"Мы и в существующем статусе тесно взаимодействуем в рамках единой образовательной политики, - уточнил Биктуганов. – Концепция, принятая в Свердловской области по воспитательной работе, предполагает межведомственное взаимодействие. Поэтому для нас, в принципе, ничего нового нет - как занимались вопросами молодёжной политики, волонтёрским движением, так и продолжим заниматься. Просто объединим усилия двух ведомств и, думаю, уменьшим чиновничьи препятствия, приблизив молодёжную тематику к системе образования".

В настоящее время Глацких находится в очередном оплачиваем отпуске, который решила взять с 9 января по 9 февраля 2019 г. с последующим увольнением. По её словам, после ухода она всё равно планирует и дальше "приносить пользу нашей молодежи – но уже сама, эти проекты и планы пока дело будущего".