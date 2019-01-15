Курганские власти не дают детям-сиротам законное жилье

Администрация Кургана нарушает закон и не дает жилье детям-сиротам - с таким заявлением выступила прокуратура города.

В Курганский горсуд направлено 84 иска в интересах детей-сирот, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Надзорное ведомство требует предоставить благоустроенное жилье по договорам соцнайма общей площадью не менее 15 квадратных метров, купленное за счет денег региональной казны и переданное в собственность города.

Прокурорская проверка показала, что дети-сироты были включены в соответствующие списки, однако по достижению ими совершеннолетия квартиры им предоставлены не были.

"Согласившись с позицией прокуратуры, горсуд удовлетворил требования в полном объеме", - добавили в ведомстве.