Глава Прикамья решил "привести людей к рабочим местам" и повысить производительность труда в бюджетном секторе

15 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат Карелин назвал россиян иждивенцами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика

Глава Прикамья решил "привести людей к рабочим местам" и повысить производительность труда в бюджетном секторе

На московском Гайдаровском форуме прошла пленарная сессия "Социальная триада: демография – занятость – доходы". На ней выступил губернатор Пермского края Максим Решетников. В своём выступлении говорил о приоритетах демографической политики региона – смертности, рождаемости и миграции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
Читайте также:

По словам губернатора, Москва ждёт мгновенной реакции между вложением ресурсов и результатами исполнения национальных проектов. При этом есть два риска в реализации нацпроектов.

"Мы недооцениваем срок, который нам необходим для изменения ситуации. Вопрос не только в ресурсах, но и в том, что нужно изменить организацию внутри трехуровневой системы оказания медицинской помощи", - сказал Решетников.

По его словам, сейчас федеральный центр ставит задачи, а уже через полгода требует снижение смертности – не все удастся.

"Второе, что беспокоит, - по программе госгарантий регионам все больше предъявляется федеральных требований. Регионы разные, и использовать всем одну модель исполнения нацпрограмм не получится", - считает Решетников.

Гайдаровский форум-2019 Максим Решетников(2019)|Фото: permkrai.ru

Он сказал также, что к 2024 г. количество трудоспособного населения в Прикамье будет таким же, как в 2014 г. Изменения параметров пенсионной системы не приведут к росту безработицы. На занятость населения, считает Решетников, ключевое влияние окажет производительность труда с естественным давлением цифровизации.

"Если мы хотим добиться опережающего роста зарплат, то нужно обратить внимание на занятость населения и повышение производительности труда. При этом важно начать с бюджетной сферы", - полагает губернатор.

Сейчас в нацпроекте эта составляющая не учтена, большое внимание уделяется промышленности, где повышением производительности труда занимаются давно и успешно.

"Повышать производительность труда нужно в бюджетном секторе и вернуться к вопросам непрерывного образования и тому, как привести людей к рабочим местам. Люди "заперты" в своих территориях, где нет рабочих мест, и мы туда рабочие места "не притащим". Решить этот вопрос помогает, в частности, программа по ликвидации аварийного жилья. Она дает возможность регионам строить жилье там, где есть рабочие места", - уверен Решетников.

Добавим, во время панельной дискуссии форума губернатор призвал работать над развитием вузов для решения вопросов межрегиональной миграции населения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Прикамья решил "привести людей к рабочим местам" и повысить производительность труда в бюджетном секторе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Максим Решетников, Гайдаровский форум-2019, производительность труда



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 863

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети