Глава Прикамья решил "привести людей к рабочим местам" и повысить производительность труда в бюджетном секторе

На московском Гайдаровском форуме прошла пленарная сессия "Социальная триада: демография – занятость – доходы". На ней выступил губернатор Пермского края Максим Решетников. В своём выступлении говорил о приоритетах демографической политики региона – смертности, рождаемости и миграции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам губернатора, Москва ждёт мгновенной реакции между вложением ресурсов и результатами исполнения национальных проектов. При этом есть два риска в реализации нацпроектов.

"Мы недооцениваем срок, который нам необходим для изменения ситуации. Вопрос не только в ресурсах, но и в том, что нужно изменить организацию внутри трехуровневой системы оказания медицинской помощи", - сказал Решетников.

По его словам, сейчас федеральный центр ставит задачи, а уже через полгода требует снижение смертности – не все удастся.

"Второе, что беспокоит, - по программе госгарантий регионам все больше предъявляется федеральных требований. Регионы разные, и использовать всем одну модель исполнения нацпрограмм не получится", - считает Решетников.

Он сказал также, что к 2024 г. количество трудоспособного населения в Прикамье будет таким же, как в 2014 г. Изменения параметров пенсионной системы не приведут к росту безработицы. На занятость населения, считает Решетников, ключевое влияние окажет производительность труда с естественным давлением цифровизации.

"Если мы хотим добиться опережающего роста зарплат, то нужно обратить внимание на занятость населения и повышение производительности труда. При этом важно начать с бюджетной сферы", - полагает губернатор.

Сейчас в нацпроекте эта составляющая не учтена, большое внимание уделяется промышленности, где повышением производительности труда занимаются давно и успешно.

"Повышать производительность труда нужно в бюджетном секторе и вернуться к вопросам непрерывного образования и тому, как привести людей к рабочим местам. Люди "заперты" в своих территориях, где нет рабочих мест, и мы туда рабочие места "не притащим". Решить этот вопрос помогает, в частности, программа по ликвидации аварийного жилья. Она дает возможность регионам строить жилье там, где есть рабочие места", - уверен Решетников.

Добавим, во время панельной дискуссии форума губернатор призвал работать над развитием вузов для решения вопросов межрегиональной миграции населения.