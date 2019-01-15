В Челябинске УФАС приостановило заключение контракта на отлов и содержание безнадзорных животных

УФАС потребовало приостановить заключение контракта с единственным участником аукциона по отлову и содержанию безнадзорных животных в Челябинске с начальной стоимостью 19,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Заказчиком закупки выступило управления экологии и природопользования администрации города. Аукцион был объявлен в конце прошлого года. На аукцион была подана только одна заявка от ООО "РЕМКОМ".

Однако подписание контракта было приостановлено из-за жалобы.

"По мнению обратившегося в ведомство гражданина, заказчик составил и опубликовал извещение об аукционе, аукционную документацию и проект контракта с нарушениями требований Закона о контрактной системе, Закона об ответственном обращении с животными, Гражданского кодекса РФ, Ветеринарных правил", - рассказали в пресс-службе УФАС.

Рассмотрение жалобы назначено на 16 января.