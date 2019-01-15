"Почта России" начала торговать пивом

"Почта России" начала торговать слабоалкогольными напитками в 3,2 тыс. своих отделений.

Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи. Представитель компании назвал проект мерой по снижению оборота некачественной алкогольной продукции, передает РИА Новости.

Продажи алкоголя в почтовых отделениях ведутся строго через единую государственную автоматизированную информационную систему, утверждают в "Почте России". Также там надеются таким образом повысить рентабельность отделений.

Пользователи соцсетей возмутились продажей пива на почте. По их мнению, это создает дополнительные очереди в отделениях почтовой связи.

В июле в Туринске "Почту России" оштрафовали на 30 тыс. руб. за незаконную продажу табачной продукции рядом с детским садом.

Между тем, закон запрещает продавать табачную продукцию на расстоянии менее чем 100 метров от образовательных учреждений.

По данному факту прокуратура района возбудила административное дело. Табачная продукция из отделения почтового отделения была изъята.