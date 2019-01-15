15 Января 2019
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После трагедий в Магнитогорске и Шахтах мошенники навязывают екатеринбуржцам ненужное газовое оборудование

В Екатеринбурге после трагедий в Магнитогорске и Шахтах активизировались мошенники, которые навязывают людям ненужное газовое оборудование. Жителей пугают страшными последствиями, если они не купят дорогие приборы, якобы реагирующие на утечку газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз".

Подобные случаи уже произошли в нескольких домах, например, в жилом доме на улице Викулова, 43 – мошенники успели обойти квартиры незадолго до планового техобслуживания газового оборудования. Пенсионерке Вере Суворовой пытались продать газоанализатор за 18 тыс. руб.

"Пришли молодые люди в оранжевых жилетах. Документы мельком предъявили, не успела прочесть. Настаивали, что газоанализатор просто необходимо купить. Я спросила, почему не было объявления о работах? Обычно нас предупреждают. Они как-то замялись, потом увидели в коридоре ботинки моего сына, и спешно ретировались", – цитирует слова женщины пресс-служба "Екатеринбурггаз".

По словам мастера службы домовых сетей ПУ-2 "Екатеринбурггаза" Ларисы Малоземовой, такие приборы не нужны - чтобы они сработали, концентрация газа в квартире должна быть максимальная. А в этот момент обычно уже проводится эвакуация.

Сотрудники "Екатеринбурггаза" призывают свердловчан к бдительности и напоминают, что обо всех проверках жильцов предупреждают заранее. А в случае неожиданного визита представителя газовой службы, при малейших сомнениях необходимо уточнять информацию через управляющую компанию, производственное управление "Екатеринбурггаза" по району, либо по номеру "104".

Напомним, что в Магнитогорске рано утром 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов 9-этажного дома. В результате трагедии погибло 39 человек. Основная версия обрушения - взрыв бытового газа. Недавно, 14 января, случилась трагедия в городе Шахты Ростовской области - результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей, два человека погибли.

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После трагедий в Магнитогорске и Шахтах мошенники навязывают екатеринбуржцам ненужное газовое оборудование

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Теги: газ, Екатеринбурггаз, мошенники, трагедия в Магнитогорске, взрыв в Шахтах, теракт в Магнитогорске, газовое оборудование



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