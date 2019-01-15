Легендарный вратарь Петр Чех объявил о завершении карьеры

Голкипер лондонского "Арсенала" Петр Чех объявил о завершении карьеры. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом легендарный футболист сообщил в своем официальным Твиттере.

Чех отметил, что это уже его 20-й сезон в качестве профессионального игрока, и он завершит карьеру по его окончании.

"Я достиг, чего хотел, проведя 15 сезонов в Премьер-лиге и выиграв все, что только можно", - отметил вратарь, добавив, что постарается завоевать еще один трофей с "Арсеналом".

Петр Чех четыре раза выигрывал английскую Премьер-лигу, пять раз - Кубок Англии и трижды - Кубок английской лиги. Также на счету голкипера по одному выигрышу Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщало Накануне.RU, прошлой весной стало известно об уходе из "Арсенала" главного тренера Арсена Венгера, который работал в клубе с 1996 года.