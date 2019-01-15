15 Января 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

От четырех муниципалитетов Югры ждут решения по финансированию школьного питания

От руководства Ханты-Мансийска, Югорска, Урая и Нижневартовского района ждут окончательного решения по вопросу финансирования школьного питания. Об этом сообщил директор окружного департамента образования Алексей Дренин, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что регион не собирался прекращать оплачивать питание школьников. Изменились подходы к финансированию. Раньше это были целевые средства в составе субвенций муниципалитетам, сейчас - в местные бюджеты они попадают в виде дотаций и отчислений НДФЛ. Органы местного самоуправления имеют право распоряжаться этими средствами по своему усмотрению. Напомним, 18 из 22 муниципалитетов решили направить эти деньги на финансирование питания. Руководство четырех муниципалитетов приняло решение о перераспределении средств на иные цели.

"Но сейчас мы, учитывая сложившуюся ситуацию, позицию автономного округа по этому вопросу, ждем от них окончательного решения и аргументированную позицию в части направления этих средств", - подчеркнул Алексей Дренин.

Он также добавил, что питание льготников сохранится в полном объеме, поскольку двухразовое питание обеспечивается за счет региона. Это полномочия субъекта РФ.

Ситуация со школьным питанием находится на контроле правительства автономного округа.

Напомним, в конце прошлого года появилась информация о том, что для школьников Югры отменят бесплатное питание.

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От четырех муниципалитетов Югры ждут решения по финансированию школьного питания

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Теги: питание, школьники, льготы



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