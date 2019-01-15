В Магнитогорске не хватает арендных квартир для временного проживания пострадавших от взрыва газа

В Магнитогорске не хватает арендных квартир для временного проживания жильцов 9 и 10 подъездов пострадавшего от взрыва дома. Власти города обратились к жителям, у которых есть пустующее жилье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"Договоры найма заключаются на один месяц с учетом компенсации в размере 15 тысяч рублей, с возможным продлением срока до трех месяцев. В квартирах необходимо наличие мебели и посуды", - говорится в сообщении.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Напомним, власти приняли решение расселить жителей седьмого и восьмого подъездов – сейчас пострадавшие уже начали получать уведомления на единовременную выплату для покупки квартир. Кроме того, принято решение о расселении на время демонтажных работ жителей девятого и десятого подъездов дома.