"Работает эвакуатор": на более чем 20 улицах Екатеринбурга запретят парковаться
На более чем 20 улицах Екатеринбурга будет запрещена парковка автотранспорта.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, делается это в целях обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети, а также для проведения зимней уборки. Знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" появятся на следующих улицах:
Степана Разина, от улицы Авиационная до улицы Циолковского;
Сурикова, от улицы Авиационная до улицы Циолковского;
Черняховского, от улицы Бородина до улицы Инженерная;
Орденоносцев, на всей протяженности;
Братская, на всей протяженности;
Кольцо на конечной остановке общественного транспорта "Ботаническая" по улице Родонитовая;
Парниковая, на всей протяженности;
Тепличная, на всей протяженности;
Восстания, от улицы Ломоносова до улицы Бакинских комиссаров;
Избирателей, от улицы Ломоносова до улицы Ильича;
Стахановская, от улицы Калинина до улицы Кировградская;
Большакова, от улицы Луначарского до улицы Восточная;
Мичурина, от улицы Декабристов до улицы Тверитина;
Тверитина, от улицы Восточная до улицы Луначарского;
Цвиллинга, от улицы Циолковского до улицы Машинная;
Ткачей, от улицы Луначарского до улицы Мичурина;
Декабристов, от улицы Луначарского до улицы Бажова;
дублер улицы Машинной, от улицы Циолковского до улицы Саввы Белых;
Шейнкмана, от улицы Челюскинцев до переулка Пестеревский;
Юмашева, от улицы Папанина до улицы Набережная Рабочей Молодежи;
Фролова, от улицы Школьников до улицы Плотников;
Нагорная, от улицы Каменщиков до улицы Плотников;
Рябинина, на всей протяженности;
переулок Университетский, от улицы Куйбышева до улицы Народной Воли.
Как уточнили в мэрии, все знаки будут установлены в 1 квартале 2019 года и будут действовать на постоянной основе.