"Работает эвакуатор": на более чем 20 улицах Екатеринбурга запретят парковаться

На более чем 20 улицах Екатеринбурга будет запрещена парковка автотранспорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, делается это в целях обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети, а также для проведения зимней уборки. Знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" появятся на следующих улицах:

Степана Разина, от улицы Авиационная до улицы Циолковского;

Сурикова, от улицы Авиационная до улицы Циолковского;

Черняховского, от улицы Бородина до улицы Инженерная;

Орденоносцев, на всей протяженности;

Братская, на всей протяженности;

Кольцо на конечной остановке общественного транспорта "Ботаническая" по улице Родонитовая;

Парниковая, на всей протяженности;

Тепличная, на всей протяженности;

Восстания, от улицы Ломоносова до улицы Бакинских комиссаров;

Избирателей, от улицы Ломоносова до улицы Ильича;

Стахановская, от улицы Калинина до улицы Кировградская;

Большакова, от улицы Луначарского до улицы Восточная;

Мичурина, от улицы Декабристов до улицы Тверитина;

Тверитина, от улицы Восточная до улицы Луначарского;

Цвиллинга, от улицы Циолковского до улицы Машинная;

Ткачей, от улицы Луначарского до улицы Мичурина;

Декабристов, от улицы Луначарского до улицы Бажова;

дублер улицы Машинной, от улицы Циолковского до улицы Саввы Белых;

Шейнкмана, от улицы Челюскинцев до переулка Пестеревский;

Юмашева, от улицы Папанина до улицы Набережная Рабочей Молодежи;

Фролова, от улицы Школьников до улицы Плотников;

Нагорная, от улицы Каменщиков до улицы Плотников;

Рябинина, на всей протяженности;

переулок Университетский, от улицы Куйбышева до улицы Народной Воли.

Как уточнили в мэрии, все знаки будут установлены в 1 квартале 2019 года и будут действовать на постоянной основе.