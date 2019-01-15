"Ты зачем сюда полез? Наша роща под охраной". В Екатеринбурге защитники Березовой рощи записали рэп о борьбе с Атомстройкомплексом

В Екатеринбурге защитники Березовой рощи в Академическом микрорайоне опубликовали в сети видеоклип, где в форме рэп-батла рассказывают о борьбе с застройщиком – строительной компанией "Атомстройкомплекс", передает корреспондент Накануне.RU

На видео представлены две "враждующие" стороны - защитник рощи и якобы представитель застройщика. В конце клипа авторы призывают зрителей встать на сторону общественников.

"А на жалобы плебеев мы плевали с колокольни, в смысле граждане, терпенья, все здесь типо по закону. Обращения писали – продолжайте, нам не страшно, то есть примем во внимание, ваше мнение также важно", - говорит актер, играющий роль застройщика.

Меньше чем за сутки видео набрало более 5 тыс. просмотров.

Напомним, борьба местных жителей за сохранение рощи продолжается с весны 2018 года. Ранее участок перешел в аренду "Атомстройкомплексу", сейчас там уже началась стройка жилого дома. По заверениям застройщика, в квадрате улиц Мехренцева - Вонсовского - Чкалова - Краснолесья разобьют парк, построят досуговые центры, школы и жилые здания, однако защитники рощи опасаются, что все деревья вырубят и застроят участок лишь жилыми домами.