В Таиланде огласили приговор Лесли и Рыбке

Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и еще шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными.

Суд приговорил их к условным срокам заключения и фактическому заключению, равному уже отбытому сроку, передает РИА Новости.

Напомним, 26 февраля 2018 года полиция Таиланда задержала иностранцев, которые незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе. Сообщалось, что задержанных ожидает суд и депортация.

Вашукевич является гражданкой Белоруссии и будет депортирована в эту страну.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на эскорт-модель Настю Рыбку и коуча Алекса Лесли. Бизнесмен был недоволен тем, что они разместили в социальных сетях посты, фотографии и аудиозаписи, которые касаются личной жизни предпринимателя, при том, что он не давал своего согласия на публикацию материалов.

В июле Усть-Лабинский суд в Краснодарском крае взыскал по 500 тысяч рублей с Лесли и Рыбки по иску Дерипаски.