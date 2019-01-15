Вахтовики на Бованенково попытались взлететь как птицы

В интернете набирает популярность видеоролик с рабочими с Бованенковского месторождения, которые пытаются взлететь на сильнейшему ветру, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись под названием "Курорт Бованенково" появилась в местных группах Ямало-Ненецкого автономного округа социальной сети "ВКонтакте". "Полетели на работу" - шутливо говорится в посте с видео.

На самом ролике видно, как вахтовики во время сильного ветра подпрыгивают и машут руками, пытаясь взлететь. Один из мужчин на видеозаписи наклоняется назад, но мощные порывы холодного воздуха не дают ему упасть.

Отметим, что ямальские рабочие не в первый раз бросают вызов стихии. В ноябре прошлого года в социальные сети попала запись, как рабочего Сабетты сносит порывами ветра. Добраться до места ему не помогла даже отвертка, которую он втыкал в наст.