15 Января 2019
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Образование Свердловская область Уральский ФО

Евгений Куйвашев: Бизнес должен формировать запрос на образование

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл заседание регионального кабинета министров, на котором обсуждался вопрос подготовки кадров по профессиям и специальностям в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Глава региона заявил, что на Среднем Урале создана соответствующая база для подготовки квалифицированных и востребованных специалистов в соответствии с федеральными программами. Евгений Куйвашев акцентировал внимание министров на внедрении так называемого "демонстрационного экзамена" для оценки качества профессионального образования, дав поручение минобразу и отраслевым образовательным центрам по внедрению стандартов "Ворд Скилс" при проведении таких экзаменов. В текущем году, по словам губернатора, итоговую аттестацию в новом, "демонстрационном" формате пройдут полторы тысячи выпускников техникумов и колледжей.

"Совершенствование системы подготовки кадров, бесспорно, требует больших финансовых вложений", - подчеркнул Куйвашев, напомнив, что в регионе на эти цели ежегодно выделяются сотни миллионов рублей.

"На ближайший период предусмотрено дальнейшее совершенствование инфраструктуры, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, развитие дистанционного образования, а также дальнейшая цифровизация образовательной среды", - сказал глава области.

При этом губернатор заявил о значимости государственно-частного партнёрства, когда государство создаёт условия для "поставки" на предприятия специалистов, а бизнес на это должен соответственно реагировать.

"Именно бизнес должен формировать запрос на конкретных специалистов, мы справедливо требуем от предприятий равноценного участия в решении этого вопроса", - обозначил направление для взаимодействия Куйвашев и предложил продолжить практику подписания соглашений между предприятиями и учреждениями образования для подготовки молодых квалифицированных кадров.

В дальнейшем в ходе заседания первый вице-президент регионального объединения работодателей "Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей" (ССПП) Михаил Черепанов в своём докладе упомянул, что промышленники, участвующие в образовательных программах, не получают положенных им преференций. На что губернатор среагировал мгновенно, напомнив о выделении всех положенных льгот на региональном уровне для бизнеса, занимающегося подготовкой студентов.

Кроме того, Евгений Куйвашев дал задание на ближайшем заседании ССПП, которое назначено на 28 февраля, совместно с областным минобразом вернуться к вопросу формирования "кадрового заказа" для предприятий Среднего Урала.

Евгений Куйвашев, совещание губернатора с главами муниципалитетов Свердловской области(2018)|Фото: Накануне.RU

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Евгений Куйвашев: Бизнес должен формировать запрос на образование

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Теги: Евгений Куйвашев, запрос на образование



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