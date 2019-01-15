В конкурсе на пост главы Челябинска будет участвовать лидер челябинского "Яблока"

Лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков подал документы для участия в конкурсе на пост главы Челябинска.

"Я по-прежнему считаю, что конкурс, без четких критериев и оцениваемых показателей, это фарс, а голосование депутатов, которые не выражают интереса населения — это условность. Да и не конкурс это должен быть вовсе. Однако, считать - это одно, а делать что-либо, чтобы эту ситуацию исправить - это совершенно другое. Только участвуя в этом конкурсе, я на практике могу показать и доказать нарушение наших общих прав. Во-вторых, это отличный повод, напомнить о необходимости возврата прямых выборов мэра – подотчетного населению города, и на практике показать, как нам не хватает независимых депутатов, радеющих за город и отвечающих за свою деятельность перед избирателями", - написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, в настоящий момент документы подали 15 человек. Это Г.А. Невский, И.С. Попов, координатор челябинского штаба Навального Борис Золотаревский, лидер движения Стоп-ГОК Василий Московец, Виктор Легенчук, Дмитрий Олейник и глава Ленинского района Александр Орел, врио главы Челябинска Владимир Елистратов, помощник депутата ЗСО Андрей Самохвалов (ЛДПР), экс-глава Трехгорного Николай Шиманович, Ярослав Анищенко, Андрей Угланов, Найим Бабаев и предприниматель Татьяна Омельченко.

Как ранее сообщало Накануне.RU, конкурс на пост главы города был объявлен 18 декабря. Документы от кандидатов будут принимать до 15 января. Сам конкурс пройдет 22 февраля. Нового главу города выберут 26 февраля на заседании городской думы.

Напомним, должность стала вакантна после отставки Евгения Тефтелева.