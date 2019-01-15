15 Января 2019
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Медведев пообещал "дорожную карту" по снижению нагрузки на предпринимателей

Правительство России подготовит "дорожную карту" по снижению нагрузки на предпринимателей и ликвидации неэффективных требований к бизнесу. Об этом на пленарном заседании Гайдаровского форума-2019 сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований, прежде всего, в таких наиболее зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария…", - заявил глава правительства.

По его словам, эта задача может быть решена с помощью механизма "регуляторной гильотины" - то есть ранее действующие положения актов, содержащие обязательные требования, которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утратят силу.

чиновник, часы, депутат, бюрократия(2018)|Фото: Накануне.RU

"Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований", - сказал Медведев. Пересмотр всех требований с точки зрения современных реалий он предложил провести к 1 февраля следующего года.

"На выходе должны получить современные нормы, которые будут понятны и бизнесу, и контрольно-надзорным органам", - заявил премьер.

Медведев уточнил, что даст поручение по подготовке соответствующей "дорожной карты" аппарату правительства для обеспечения этой работы.

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Медведев пообещал "дорожную карту" по снижению нагрузки на предпринимателей

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Теги: Медведев, нагрузка, бизнес



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