Глава Зауралья ищет новые кадры в "губернаторскую сотню"

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков объявил рекрутинг в кадровый резерв органов власти региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Назвали "губернаторская сотня". Задача модернизация кадрового резерва и призыв на гражданскую-государственную службу Курганской области, а также на муниципальную службу максимально активных и профессиональных молодых людей, которые проживают в Курганской области или могут вернуться в область, если уехали", - объявил глава региона.

Те, кто войдут в кадровый резерв, получат возможность назначения на должности в органы власти как государственного, так и муниципального уровня, а также на руководящие должности государственных и муниципальных учреждений всех уровней.

"Мы хотим послать правильный "мессендж" молодым людям, чтобы они понимали, что в Курганской области можно и нужно оставаться работать, и делать эту работу на тех постах, которые являются руководящими", - заявил врио губернатора.

Шумков подчеркнул, что им нужны "максимально свежие лица".

"Именно те лица, которым не хватало свежего воздуха, которые считают, что для них не открыта дверь в органы власти, которым не все равно, что происходит с этой территорией, которые могут поделиться своими компетенциями, мы бы хотели призвать их на эту работу", - добавил он.