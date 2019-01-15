15 Января 2019
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Политика Курганская область

Глава Зауралья ищет новые кадры в "губернаторскую сотню"

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков объявил рекрутинг в кадровый резерв органов власти региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Назвали "губернаторская сотня". Задача модернизация кадрового резерва и призыв на гражданскую-государственную службу Курганской области, а также на муниципальную службу максимально активных и профессиональных молодых людей, которые проживают в Курганской области или могут вернуться в область, если уехали", - объявил глава региона.

Те, кто войдут в кадровый резерв, получат возможность назначения на должности в органы власти как государственного, так и муниципального уровня, а также на руководящие должности государственных и муниципальных учреждений всех уровней.

врио губернатор Курганской области Вадим Шумков(2019)|Фото: Накануне.RU

"Мы хотим послать правильный "мессендж" молодым людям, чтобы они понимали, что в Курганской области можно и нужно оставаться работать, и делать эту работу на тех постах, которые являются руководящими", - заявил врио губернатора.

Шумков подчеркнул, что им нужны "максимально свежие лица".

"Именно те лица, которым не хватало свежего воздуха, которые считают, что для них не открыта дверь в органы власти, которым не все равно, что происходит с этой территорией, которые могут поделиться своими компетенциями, мы бы хотели призвать их на эту работу", - добавил он.

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Глава Зауралья ищет новые кадры в "губернаторскую сотню"

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Теги: Вадим Шумков, губернаторская сотня, кадровый резерв,



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