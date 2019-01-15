15 Января 2019
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У арестованного экс-главы Серпуховского района нашли имущество на десять миллиардов рублей

У экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, находящегося под арестом, нашли 676 объектов недвижимости. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

565 участков были оформлены на 40 юридических лиц, которые были подконтрольны Шестуну, а также на номинальных директоров этих фирм, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Как сообщает ТАСС, также Шестун владел двумя базами отдыха на 274 миллиона рублей и 22 автомобилями стоимостью почти 27 миллионов рублей.

В личном пользовании семьи Шестуна находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, фактически оно использовалось как его собственная дача.

По предварительным оценкам, все это имущество оценивается в 10 млрд рублей. Генпрокуратура направит в суд иск об изъятии имущества в доход государства.

Напомним, в апреле 2018 года глава Серпуховского района записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал о давлении на него и его семью и принуждении покинуть занимаемый им пост.

Спустя два месяца глава Серпуховского района Подмосковья‍ был арестован.

Как сообщало Накануне.RU,чиновник был задержан 13 июня. Как считают следователи, Шестун незаконно передал ООО "Центр" четыре земельных участка, что повлекло причинение ущерба муниципалитету на сумму более 62 млн руб. По этому факту было возбуждено дело о превышении им должностных полномочий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Шестун также подозревается в незаконной предпринимательской деятельности, особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

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У арестованного экс-главы Серпуховского района нашли имущество на десять миллиардов рублей

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Теги: александр шестун, серпуховский район, генпрокуратура



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