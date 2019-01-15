"Пора вернуть пенсионерам украденное!". Госдума отказалась увеличить доплаты к пенсиям

Депутаты Госдумы проголосовали против закона членов КПРФ о введении дополнительной федеральной доплаты к пенсии. Авторы предложили выплачивать пособие тем пенсионерам, совокупный доход которых ниже 50% от средней номинальной зарплаты в регионе. Мера может стоить бюджету более 3 трлн руб., но депутатом оппозиционных фракций, которые поддержали коммунистов, сумма не смутила. По словам парламентариев, Госдума своими решениями уже лишила пенсионеров триллиона и пора вернуть долг с процентами, передает корреспондент Накануне.RU.

Члены КПРФ предложили повысить минимальную материальную обеспеченность пенсионеров до 50% от среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в регионе. На сегодняшний день это соотношение едва превышает 30%.

На деле это означает, что порядка 13 млн человек едва сводят концы с концами, заявил на заседании депутат Госдумы Валерий Рашкин:

"Такое положение не соответствует представлениям о социальном государстве и гуманности. В развитых странах отношение средней пенсии к средней зарплате доходит до 70%. Например, в Австрии и Испании - более 70%, во Франции, Швеции, Норвегии - более 50%".

Пенсионеры, размер пенсии и соцвыплат которых будет меньше соотношения, получат дополнительную федеральную доплату к пенсии, говорится в проекте закона. В будущем размер обеспечения пенсионера должен быть доведен до 60% от зарплаты в регионе, считают депутаты.

"В условиях роста цен и тарифов социальное положение пенсионеров крайне тяжелое. Государство должно принять меры по дополнительной поддержке, потому что сегодняшняя индексация на уровне инфляции недостаточна", - сказал Рашкин., он добавил, что рост благосостояния пенсионеров увеличит потребительский спрос.

Средства на доплату КПРФ предлагает выделить из федерального бюджета - порядка 3,9 трлн руб. по оценкам Правительства - через трансферты в ПФР. При этом за деньгами нужен контроль: "Средства должны пойти на выплату пенсий, а не на строительство особняков ПФР в каждом регионе, баснословные выплату руководству и неимоверно раздутому штату сотрудников".

Предложение КПРФ не поддержал профильный комитет по труду и социальной политике, который сослался на отрицательное заключение Правительства, а также на неточные формулировки проекта. В частности, комитет отметил, что КПРФ практически предлагает уравнять доходы всех пенсионеров: в теории одинаковую пенсию могут получать и те, кто не работал, и люди, получавшие достойную зарплату. В ответ на это депутаты предложили ко второму чтению изменить формулировку, но представитель комитета Татьяна Сапрыкина настаивала, что принять закон в первом чтении нельзя: нет источника финансирования, кроме того, закон не отменяет действующую норму - о том, что доход пенсионера не должен быть ниже уровня прожиточного минимума.

Валерий Рашкин в ответ заявил, что источником финансирования проекта могут стать средства от оптимизации расходов ПФР, выручка от продажи углеводородов, которая сейчас накапливается. Кроме того, запланирован профицит бюджета, который также можно направить на нужды пенсионеров.

Инициативу поддержали депутаты от ЛДПР и "Справедливой России". Издержки на пенсии в России составляют 7,8%и ВВП, в то время как в западных странах они находятся на уровне 12-14%, отметил депутат Олег Шеин: "Повышение с 8% до 11% возможно. Это не запредельный уровень". Депутат Валерий Гартунг добавил, что через эти доплаты государство вернет те деньги, которые отняло у пенсионеров.

"Только принятые за последний год решения изъяли из карманов пенсионеров до 1 трлн руб. Это решения о заморозке накопительной части пенсии, увеличении периода дожития, неполной индексации пенсий и отмене индексации выплат работающих пенсионеров. Закон позволяет вернуть пенсионерам больше. Есть ли деньги? Мы прошлый год закончили с профицитом в 3 трлн руб. Этих денег достаточно для реализации закона", - сказал Гартунг.

Правительство последовательно отклоняет проекты, которые улучшают жизнь населения, заявил с трибуны член ЛДПР Александр Шерин. "Правительство пытается сделать так, чтобы корова меньше ела, но чаще доилась. Правительство дает отрицательное заключение на все проекты, улучшающие жизнь граждан и оно же вносит проекты о списании долгов другим странам", - возмутился депутат и заявил о поддержке проекта.

Голосов оппозиционных депутатов оказалось недостаточно для прохождения инициативы в первом чтении: за проект проголосовало 98 человек, остальные депутаты отказались голосовать.