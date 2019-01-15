После взрывов в российских городах в Москве начались внеплановые проверки газовых устройств

В домах москвичей проведут внеплановые проверки газовых устройств. Это сделают после недавних взрывов в российских городах.

Как сообщили в "Мосгазе", системы газоснабжения и оборудование будут проверять с 15 по 21 января. Жителей столицы просят обеспечить доступ в квартиры для специалистов. При этом в ведомстве не уточнили, с чем именно связаны внезапные проверки систем и приборов, пишет Infox.ru.

Напомним, за последние две недели в российских городах произошли взрывы бытового газа. 31 декабря прогремел взрыв в панельной многоэтажке в Магнитогорске. А 14 января газ рванул в городе Шахты Ростовской области.

В обоих случаях были погибшие и пострадавшие.