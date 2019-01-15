Раскрыта махинация Фанара с подписями под томосом украинским раскольникам

На сайте Стамбульского (Константинопольского) патриархата обновился список членов Синода. Ранее украинские СМИ сообщали, что томос об "автокефалии" раскольнической "святейшей церкви Украины" подписали только половина членов Синода, а "отец украинской автокефалии" профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе архимандрит Кирилл (Говорун) заявил, что без подписей всех членов Синода документ является недействительным.

"Он так и называется: Патриарший и Синодальный Томос - и поэтому должен быть обязательно скреплен также подписями членов Синода... Извините, что порчу праздник. Томос мне друг, но каноническая истина дороже", - написал Говорун.

Еще накануне под томосом отсутствовали подписи пяти иерархов из 12, указывало издание "Страна". Однако 15 января на сайте Фанара просто изменили состав Синода, выведя из него всех тех, кто не подписал томос раскольникам (вероятно, они были против), и добавив тех, кто подписал. При этом указано, что этот состав действует с 1 сентября 2018 года и до февраля 2019 года, хотя ни о каких изменениях в составе Синода ранее не сообщалось. То есть специально под раскольников Украины состав Синода изменили задним числом.

Как пишут "Вести", замена состава Синода была проведена в сентябре специально "под томос": все несогласные были по-тихому исключены , а их заменили сторонниками раскола, так как отсутствие хотя бы одной подписи делало документ юридически недействительным. Чтобы не вызвать лишнего шума, это не афишировалось. То есть даже без учета нарушения православных канонов подписание томоса раскольникам обернулось махинацией.

Примечательно также, что на сайте Фанара в списке автокефальных церквей до сих пор нет "святейшей церкви" раскольников. Это может быть связано с тем, что на самом деле в томосе прописана ее подчиненность Фанару, куда она должна обращаться по всем важным вопросам. В том числе любые изменения в устав должны быть одобрены Фанаром.