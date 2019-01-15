Раскрыта махинация Фанара с подписями под томосом украинским раскольникам

15 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат Карелин назвал россиян иждивенцами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Религия В бывшем СССР За рубежом Украина

Раскрыта махинация Фанара с подписями под томосом украинским раскольникам

На сайте Стамбульского (Константинопольского) патриархата обновился список членов Синода. Ранее украинские СМИ сообщали, что томос об "автокефалии" раскольнической "святейшей церкви Украины" подписали только половина членов Синода, а "отец украинской автокефалии" профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе архимандрит Кирилл (Говорун) заявил, что без подписей всех членов Синода документ является недействительным.
Читайте также:

"Он так и называется: Патриарший и Синодальный Томос - и поэтому должен быть обязательно скреплен также подписями членов Синода... Извините, что порчу праздник. Томос мне друг, но каноническая истина дороже", - написал Говорун.

Еще накануне под томосом отсутствовали подписи пяти иерархов из 12, указывало издание "Страна". Однако 15 января на сайте Фанара просто изменили состав Синода, выведя из него всех тех, кто не подписал томос раскольникам (вероятно, они были против), и добавив тех, кто подписал. При этом указано, что этот состав действует с 1 сентября 2018 года и до февраля 2019 года, хотя ни о каких изменениях в составе Синода ранее не сообщалось. То есть специально под раскольников Украины состав Синода изменили задним числом.

Как пишут "Вести", замена состава Синода была проведена в сентябре специально "под томос": все несогласные были по-тихому исключены , а их заменили сторонниками раскола, так как отсутствие хотя бы одной подписи делало документ юридически недействительным. Чтобы не вызвать лишнего шума, это не афишировалось. То есть даже без учета нарушения православных канонов подписание томоса раскольникам обернулось махинацией.

Примечательно также, что на сайте Фанара в списке автокефальных церквей до сих пор нет "святейшей церкви" раскольников. Это может быть связано с тем, что на самом деле в томосе прописана ее подчиненность Фанару, куда она должна обращаться по всем важным вопросам. В том числе любые изменения в устав должны быть одобрены Фанаром.

Православная Церковь, Константинопольский патриархат, патриарх Варфоломей(2016)|Фото:

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Раскрыта махинация Фанара с подписями под томосом украинским раскольникам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, церковь, томос, Фанар, раскол



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 849

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети