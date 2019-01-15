Медведев призвал не спешить хоронить криптовалюты

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что пока не следует спешить хоронить криптовалюты. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Гайдаровского форума-2019, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава правительства отметил, что прошедший год показал исключительную волатильность криптовалют, а стоимость некоторых из них упала в пять раз.

"Но это не повод их хоронить. Здесь, как справедливо было сказано, есть и светлые стороны, и темные стороны… Мы должны внимательно наблюдать за тем, что с ними происходит", - выразил свое мнение Медведев.