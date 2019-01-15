15 Января 2019
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Общество Свердловская область

Глава Екатеринбурга распорядился поискать варианты сохранения 024 маршрута

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский передумал отменять 024 маршрут автобуса, курсирующий между Вторчерметом и Сортировкой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Позвонил насчет отмененных автобусов №024 Александру Высокинскому. Он объяснил, что у него есть желание сохранить прямой маршрут между Вторчерметом и Сортировкой. Мэр поручил сотрудникам администрации проработать варианты, возможности. Пока что рано говорить, что из этого получится. Но разговор обнадеживает", - добавил депутат.

Напомним, что ранее Альшевских и его коллега Дмитрий Ионин поддержали уральцев, которые хотят вернуть данный маршрут. В социальных сетях люди создали группу против отмены маршрута, а сбор подписей проходит во всех районах, которых коснулась "транспортная реформа". Уже на этой неделе инициативная группа вместе с депутатом гордумы Андреем Пирожковым направит обращение на имя мэра.

Отмену маршрутов общественного транспорта, вероятно, можно назвать продолжением масштабной транспортной реформы, которую местные власти пытаются провести еще с лета 2017 года, а по буре общественного возмущения — пожалуй, первой ласточкой надвигающегося транспортного коллапса.

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Глава Екатеринбурга распорядился поискать варианты сохранения 024 маршрута

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Теги: транспортная реформа Екатеринбург, Александр Высокинский, Андрей Пирожков, маршрут 024, 2 Новосибирская – Хладокомбинат 3



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