Глава Екатеринбурга распорядился поискать варианты сохранения 024 маршрута

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский передумал отменять 024 маршрут автобуса, курсирующий между Вторчерметом и Сортировкой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Позвонил насчет отмененных автобусов №024 Александру Высокинскому. Он объяснил, что у него есть желание сохранить прямой маршрут между Вторчерметом и Сортировкой. Мэр поручил сотрудникам администрации проработать варианты, возможности. Пока что рано говорить, что из этого получится. Но разговор обнадеживает", - добавил депутат.

Напомним, что ранее Альшевских и его коллега Дмитрий Ионин поддержали уральцев, которые хотят вернуть данный маршрут. В социальных сетях люди создали группу против отмены маршрута, а сбор подписей проходит во всех районах, которых коснулась "транспортная реформа". Уже на этой неделе инициативная группа вместе с депутатом гордумы Андреем Пирожковым направит обращение на имя мэра.

Отмену маршрутов общественного транспорта, вероятно, можно назвать продолжением масштабной транспортной реформы, которую местные власти пытаются провести еще с лета 2017 года, а по буре общественного возмущения — пожалуй, первой ласточкой надвигающегося транспортного коллапса.