15 Января 2019
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Политика За рубежом

СМИ: Трамп вновь может поднять вопрос выхода США из НАТО

Президент США Дональд Трамп может вернуться к идее выхода из НАТО, пишет The New York Times.

Причина в том, что оборонные расходы стран-участниц Североатлантического альянса до сих пор отстают от тех, на которых настаивает Трамп.

По словам источников, в 2018 году Трамп несколько раз в частном порядке заявлял о желании выйти из НАТО. По его словам, альянс стал "бременем" для США.

Как отмечает газета, выход из альянса равнозначен "уничтожению НАТО".

В июле сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон усомнился в идее увеличения оборонных бюджетов стран НАТО. Трамп выступил с предложением увеличить расходы с 2 до 4% ВВП.

Напомним, в ходе состоявшегося 11 июля в Брюсселе саммита НАТО американский президент собрал лидеров стран-членов альянса на экстренное совещание за закрытыми дверями.

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СМИ: Трамп вновь может поднять вопрос выхода США из НАТО

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Теги: дональд трамп, нато, сша



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