15 Января 2019
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Директор департамента финансов Тюменской области ушла на пенсию

Заместитель губернатора, директор департамента финансов Тюменской области Татьяна Крупина с сегодняшнего дня вышла на пенсию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Распоряжение об освобождении Крупиной от замещаемой должности подписал губернатор Александр Моор. Он подчеркнул, что Татьяна Крупина выстроила конструктивное взаимодействие с Югрой и Ямалом, внесла огромный вклад в развитие Тюменской области, в ее финансовую устойчивость.

"Татьяну Львовну всегда отличали взвешенность подходов, мудрость и ответственность в управлении финансами. Все это стало залогом успешной реализации важных для жителей региона экономических, социальных и инфраструктурных программ и проектов, эффективности исполнения бюджета, безболезненного прохождения регионом кризисных моментов", - прокомментировал выход на пенсию Татьяны Крупиной губернатор.

Отметим, что областной департамент финансов Татьяна Крупина возглавляла с 2001 г. С 2005 получила должность заместителя губернатора.

Заслуги Татьяны Крупиной отмечены нагрудным знаком "Отличник финансовой работы", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетными званиями "Заслуженный экономист РФ", "Почетный экономист Тюменской области".

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Директор департамента финансов Тюменской области ушла на пенсию

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Теги: Татьяна Крупина, выход на пенсию, департамент финансов, Александр Моор



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