Беглов назначил четырех женщин главами комитетов в администрации Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов произвел ряд кадровых назначений. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Так, председателем комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности назначена советник губернатора Санкт-Петербурга Ольга Аришина. Председателем юридического комитета назначена Екатерина Аксенова, председателем комитета по физической культуре и спорту - Наталья Антюх, а председателем комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями - Юлия Аблец.

Кроме этого, главой Курортного района Санкт-Петербурга назначена Наталья Чечина.

Напомним, в декабре прошлого года два вице-губернатора Петербурга были отправлены в отставку после скандала на пресс-конференции Владимира Путина.