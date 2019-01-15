15 Января 2019
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Депутаты Екатеринбурга обсудят проблему массовых отравлений в школах

Депутаты гордумы Екатеринбурга на ближайшем заседании комиссии по образованию обсудят ситуацию с питанием детей в школах города. Народные избранники решили снова поднять вопрос организации питания школьников, так как в последнее время участились случаи отравлений среди детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"Проводятся проверки всех сотрудников комбинатов питания, обслуживающих дошкольные и образовательные учреждения Екатеринбурга. К этой работе подключились сотрудники прокуратуры, смотрят всю документацию, в том числе санитарные книжки и сертификаты", - заявила председатель комиссии Галина Арбузова.

По итогу заседания депутаты должны решить, какие дополнительные меры нужно предпринять, чтобы питание детей в образовательных учреждениях было организовано должным образом.

Стоит отметить, что сегодня в Екатеринбурге на 30 суток закрыли столовую в школе №25, где в декабре 2018 года массово отравились школьники. В пищеблоке столовой санврачи нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Причиной проверки столовой стало обращение в медицинские учреждения 28 учащихся с признаками острой кишечной инфекции.

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Депутаты Екатеринбурга обсудят проблему массовых отравлений в школах

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Теги: депутаты, гордума Екатеринбурга, Галина Арбузова, школьное питание, отравления, школьники



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