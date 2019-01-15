Бьорндален рассказал, с кем из российских биатлонистов было тяжелее всего соревноваться

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, с кем в его карьере из российских спортсменов было тяжелее всего соревноваться.

"Сергей Чепиков был безумно силен, — признаётся норвежец в интервью "Матч ТВ". — В те времена для меня было очень сложно его обогнать. Позже я соревновался со многими российскими спортсменами, но конкурировать с Чепиковым было очень трудно. В то время я был молодой, он — уже нет. Может быть, в этом причина".

Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом, 20 раз он выигрывал чемпионат мира, на его счету также 6 Кубков мира и множество личных рекордов.

Чепиков в составе СССР и сборной России дважды становился олимпийским чемпионом, столько же раз чемпионом мира и обладателем Кубка мира. Первый в истории новой России обладатель Кубка мира по биатлону.

Ныне Чепиков является депутатом Государственной думы, членом партии "Единая Россия". В 2018 году среди прочих проголосовал за шокировавшую граждан пенсионную "реформу".