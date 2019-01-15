15 Января 2019
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Бьорндален рассказал, с кем из российских биатлонистов было тяжелее всего соревноваться

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, с кем в его карьере из российских спортсменов было тяжелее всего соревноваться.
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"Сергей Чепиков был безумно силен, — признаётся норвежец в интервью "Матч ТВ". — В те времена для меня было очень сложно его обогнать. Позже я соревновался со многими российскими спортсменами, но конкурировать с Чепиковым было очень трудно. В то время я был молодой, он — уже нет. Может быть, в этом причина".

Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом, 20 раз он выигрывал чемпионат мира, на его счету также 6 Кубков мира и множество личных рекордов.

Уле Эйнар Бьорндален, биатлонист(2014)|Фото:www.snob.ru

Чепиков в составе СССР и сборной России дважды становился олимпийским чемпионом, столько же раз чемпионом мира и обладателем Кубка мира. Первый в истории новой России обладатель Кубка мира по биатлону.

Сергей Чепиков(2016)|Фото: peoples.ru

Ныне Чепиков является депутатом Государственной думы, членом партии "Единая Россия". В 2018 году среди прочих проголосовал за шокировавшую граждан пенсионную "реформу".

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

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Бьорндален рассказал, с кем из российских биатлонистов было тяжелее всего соревноваться

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Теги: Уле-Эйнар Бьорндален, биатлон, интервью, Сергей Чепиков



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