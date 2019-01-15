Глава Свердловской области назначил руководителя департамента по противодействию коррупции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил главой департамента противодействия коррупции и контроля региона Ильхама Ширалиева. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

К своим обязанностям Ширалиев приступил с 15 января.

Напомним, что 30 ноября Евгений Куйвашев подписал указ о создании департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области. В его полномочия войдет контроль за работой по предупреждению коррупции в государственных и муниципальных учреждениях, а также среди местных чиновников.