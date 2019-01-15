В саратовской школе из-за большого количества снега просела крыша: отменять занятия не стали

В Саратовской области из-за большого количества снега едва не обрушилась крыша школы. Эвакуировать детей не пришлось.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сегодня утром поступил сигнал, что в МОУ СОШ №8 города Новоузенска из-за большого скопления снега произошло проседание чердачной части кровли пристройки школы.

"Эвакуация не проводилась, учебный процесс не останавливался. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

После случившегося была проведена чистка снега с кровли здания.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году на Ямале два подростка пострадали от падения пласта снега с крыши музыкальной школы.