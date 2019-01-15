Татьяна Навка улетела с дочкой Пескова отдыхать на Мальдивы

Фигуристка Татьяна Навка (43) с младшей дочерью Надеждой Песковой улетела отдыхать на Мальдивы. Из-за премьеры шоу "Аленький цветочек" супруге пресс-секретаря президента России пришлось отложить отдых: вместе со своей труппой она выступала для отдыхающих в Москве.

На Мальдивы Навка приехала еще и в компании подруги – певицы Жасмин и ее детей. Также с Татьяной отдыхает ее мама Раиса. А вот старшая дочь Татьяны – Александра Жулина – осталась в Москве, где, по словам Навки, сдает экзамены в институте. Не поехал на экзотические острова и сам Дмитрий Песков. По крайней мере, в кадре он не появляется.

Надо отметить, что под фотографиями с курорта в аккаунте Навки в Instagram много негативных комментариев. Можно встретить высказывания такого рода: "Уж если нахапали народных денег, не демонстрировали бы свое богатство, не бесили народ, который получает зарплату 10 т в регионах. Работаем больше Песковых, Навок, а получаем шиш. Правильно, чтобы обеспечить шикарную жизнь богачам, наши дети должны прозябать в нищете. И не мечтать даже ни о каких курортах", "Ненависть в комментариях - показатель насколько плохо живут люди...".

Стоит отметить, что Навка стала самой богатой женой кремлевских чиновников за 2017 год. В 2017 году ее доход превысил 200 млн руб., в 2016-м – 120 млн руб. В ее владении три автомобиля — Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63, Lexus RX 350 и мотовездеход Yamaha. Также она владеет двумя земельными участками общей площадью чуть меньше 1 га, двумя домами, четырьмя квартирами (их общая площадь — 493,6 кв. м, одна из них в США) и одним машино-местом.