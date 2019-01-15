"Согласие действует не весь половой акт". Минюст Украины занялся регламентацией секса

Минюст Украины оповестил жителей страны о том, как нужно вступать в половые отношения, чтобы не попасть под уголовное дело. Это связано со вступившими 11 января в силу изменениями в местный уголовный кодекс, согласно которым любое действие сексуального характера без согласия партнера будет считаться "изнасилованием" и подлежать наказанию вплоть до тюремного заключения.

Минюст опубликовал памятку с хэштегом onlyyesmeansyes, т.е. "только да означает да". Памятка сделана в виде опровержения "мифов", связанных с новым законом. Ведомство отмечает, что для "добровольного секса" не нужна расписка, а достаточно "четкого недвусмысленного согласия". При этом "расписка может лишь подтвердить, что в начале акта лицо было на него согласно". Однако "следует учитывать, не была ли подпись получена под давлением". Что же такое "четкое недвусмысленное согласие", Минюст не прописал.

Зато ведомство регламентирует, что согласие действует не весь половой акт. "Если в процессе вам сказали "нет" - оставьте человека в покое", - подчеркивает Минюст. Нужно ли во время секса подтверждать или удостоверяться, что согласие еще действует, пока непонятно.

Также уточняется, что изнасилование - "это не только традиционный секс", а "осуществление действий сексуального характера, связанное с вагинальным, оральным или анальным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета без добровольного согласия потерпевшей стороны". Причем если это сделано в браке, то будет считаться отягчающим обстоятельством и караться тюрьмой от 5 до 10 лет. То есть налицо дискриминационный характер закона.

Минюст отмечает, что доказывать отсутствие согласия должна сторона обвинения или прокурор, а "доказательствами могут быть показания, вещественные доказательства, документы, выводы экспертов". Хотя ранее сотрудница львовской НКО "Центр "Женские перспективы" Галина Федькович заявляла, что "потерпевшая сторона" не должна доказывать, что она не давала согласия на половой акт.

Писатель Андрей Кокотюха обратил внимание, что фактически закон ликвидирует презумпцию невиновности, так как "согласие уже не считается легитимным. Даже если мужчина получил предварительное согласие, женщина в процессе может передумать".

Юрист Анатолий Рыбачок, комментируя нововведения, заявил, что "расписка не гарантирует согласия, а отсутствие расписки не доказывает, что этого согласия не было". Как можно доказать наличие или отсутствие согласия, в законе не сказано. Зато понятно, что любой мужчина считается потенциальным насильником, а семья - местом насилия. Это и не скрывается: изменения приняты с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении "насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями". По факту они направлены против брака и семьи и вообще против отношений между людьми.

Как подчеркивает издание Украина.ру, речь идет об "очередном социальном эксперименте, направленном на разрушение общества и сокращение прироста населения", навязанном извне.

Отметим, что население Украины не просто сокращается, а сокращается ускоренно с 2012 года. В 2018 году убыль населения за счет превышения смертности над рождаемостью достигнет 240 тыс. чел., т.е. 0,6% населения страны. В России такая убыль была в конце 90-х. Также с 2012 года непрерывно падает рождаемость. При этом Петр Порошенко за 5 лет своего президентства ни разу не упомянул демографию как проблему. Вместо этого в Киеве занялись криминализацией брака и регламентацией секса.

Как сообщало Накануне.RU, подобный закон недавно был принят в Швеции, которая в 2017 году пообещала Украине помогать внедрять "гендерное равенство" и разрушать "гендерные стереотипы".