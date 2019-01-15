15 Января 2019
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Общество Челябинская область

На снижение выбросов в Челябинске потребуется 35,6 млрд рублей

Утверждены комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в Челябинске и Магнитогорске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

Мероприятия планов позволят снизить выбросы более чем на 20% к 2024 году. Они включают снижение выбросов загрязняющих веществ от транспорта, от промышленных и теплоэнергетических предприятий и частного сектора. Запланировано проведение мероприятий на ЧМК, "Мечел-кокс", ЧЭМК, ЧЦЗ, "Фортум", ЧТПЗ, ММК и др.

Мероприятия предприятий направлены на снижение выбросов веществ 1, 2 класса опасности или, по возможности исключение, в выбросах данных загрязняющих веществ.

В ведомстве напомнили, что в 2018 году экологический аудит проведен на предприятиях "Мечела" и "Челябинского цинкового завода". В 2019 году планируется провести независимый экологический аудит на "Фортум", ЧТПЗ и Челябинском кузнечно-прессовом заводе.

Всего на реализацию комплексных планов будет направлено в Челябинске – 35,6 млрд рублей, из них 22,1 млрд рублей – средства промышленных предприятий, в Магнитогорске – 22,3 млрд рублей, из которых 21,1 млрд рублей направят промышленные предприятия.

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На снижение выбросов в Челябинске потребуется 35,6 млрд рублей

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Теги: выбросы, экология, ЧМК, Мечел, ЧЭМК,



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