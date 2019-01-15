Россиян предложили обложить налогом на выезд из страны

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" предложила ввести налог на выезд из РФ в размере 500 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В Ассоциации уверены, что это позволит в короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее конкурентоспособность.

Предложения о введении налога направлены в Госдуму и Совет Федерации. В докладе отмечается, что реализация инициативы способна принести в туристическую отрасль дополнительно около 35 миллиардов рублей в год.

Напомним, в начале года такой налог ввели в Японии. Такое нововведение должно пополнить бюджет страны на 50 млрд иен (30 млрд рублей).

Налог в тысячу иен будет включен в стоимость билета на самолет или морское судно.

Платный выезд будет распространяться и на граждан Японии, решивших покинуть периметр, и на туристов, проведших в стране восходящего солнца более суток. Освобождены от налога транзитные туристы, послы и официальные делегации, а также дети до двух лет.