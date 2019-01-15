Госдума одобрила проект закона о борьбе с перекупщиками билетов

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в федеральный закон о культуре, которые усложняют работу перекупщиков билетов, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект устанавливает запрет на продажу билетов в театры и другие учреждения культуры выше их номинальной стоимости, кроме того, распространением могут заниматься только организаторы мероприятия.

Вторая новелла касается возврата билетов. Сейчас зрители имеют право вернуть билет до мероприятия без штрафных санкций. Этим пользуются перекупщики, из-за чего театры терпят убытки. В проекте закона учреждениям дается право самостоятельно устанавливать правила возврата билетов, в том числе взимать процент от стоимости.