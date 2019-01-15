В Прикамье почти на два миллиона оштрафовали компанию "ОДК-СТАР" за нарушение закона о конкуренции

Предприятие "ОДК-СТАР" оштрафовано на 1,8 млн руб. за нарушение закона о защите конкуренции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского УФАС.

В антимонопольном ведомстве сообщили, что в 2017 году компания проводила закупку на оказание услуг по профилактике и тушению пожаров, ликвидации ЧС и техобслуживанию автоматических систем противопожарной защиты на объектах предприятия. Заявки на участие в конкурсе подали шесть компаний, одна из них "ТЦ СПЖ-01" принадлежала сотруднику "ОДК-СТАР".

Аффилированная компания конкурс проигрывала. В результате до подведения итогов торгов на предприятии были проведены совещания между членами закупочной комиссии и владельцем "ТЦ СПЖ-01". Было принято решение отменить закупку и изменить техническое задание. Сотрудник "ТЦ СПЖ-01", работающий в "ОДК-СТАР" был привлечен к работе над документами. В новом конкурсе победителем стала аффилированная компания.

Теперь виновные лица будут привлечены к административной ответственности по ст. 14.32 КоАП РФ. Штраф компания "ОДК-СТАР" должна уплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу.