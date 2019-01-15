15 Января 2019
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Депутат Карелин назвал россиян иждивенцами

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Политика Сибирский ФО В России

"Пора перестать перекладывать помощь страшим на государство", - депутат Карелин высказался за ужесточение пенсионной реформы

Многократный олимпийский чемпион, депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин пожалел, что его коллегам пришлось принять смягченный вариант пенсионной реформы в прошлом году. Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда – Новосибирск".

"Я считаю, что все-таки мы зря смягчили первый вариант предложенных новаций. Нужно было чуть раньше начать объяснять людям, что именно изменится. Сложная реформа, да. Но мое внутренне убеждение, что это необходимо было делать, причем чуть раньше", - заявил депутат.

Затем он призвал граждан России "прекратить находиться в состоянии иждивенцев" и начать самим помогать своим родственникам пенсионного возраста.

"Статистика, особенно у русских, никогда не является предметом обсуждения. Мы обсуждаем, как сосед сказал. Не смотрим, что уровень жизни вырос и многое изменилось. Еще я считаю, что младшие должны помогать старшим. Я говорю о своем здравствующем папе, которому 28 ноября исполнилось 82 года. Я должен папе помогать, а не перекладывать это на государство. И я призываю к этому всех тех, кто считает, что бабушки не смогут на свои небольшие пенсии тянуть за собой даже не детей, а внуков. Призываю прекратить находиться в состоянии иждивенцев", - добавил Карелин.

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"Пора перестать перекладывать помощь страшим на государство", - депутат Карелин высказался за ужесточение пенсионной реформы

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Теги: Пенсионная реформа, Карелин, Госдума



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