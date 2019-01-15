"Краснодар" подписал игрока сборной Швеции Кристоффера Олссона

Футбольный клуб "Краснодар" объявил о подписании игрока сборной Швеции Кристоффера Олссона. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте "быков".

С 23-летним полузащитником заключен долгосрочный личный контракт. Уточняется, что срок действия соглашения истекает летом 2023 года.

Ожидается, что в ближайшее время Олссон прибудет на сбор команды в Испании и начнет подготовку ко второй части сезона-2018/19.

На данный момент в активе полузащитника пять игр в составе сборной Швеции.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале "Краснодару" предстоят встречи с немецким "Байером" в Лиге Европы.