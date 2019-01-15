15 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

Три семьи, пострадавшие при обрушении подъезда в Магнитогорске, получили документы для покупки квартир

Три семьи, пострадавшие при обрушении подъезда в Магнитогорске, получили уведомления на единовременную выплату для покупки квартир. Средства на эти цели поступили в регион из федерального бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Напомним, получить уведомления на единовременную выплату могут собственники квартир 7 и 8 подъездов дома по проспекту Карла Маркса,164.

Борис Дубровский подчеркнул, что очень важно, чтобы пострадавшие люди как можно быстрее получили эти уведомления и смогли купить жилье.

"По желанию они могут остаться жить в Магнитогорске или приобрети жилплощадь в любой другой территории РФ. Важно оказать людям всестороннюю помощь и поддержку в этом вопросе", – подчеркнул он.

Добавим, что выплата рассчитывается из общей площади утраченного жилья, умноженной на стоимость 1 квадратного метра площади для Челябинской области в размере 31 тыс. 725 руб.

Также пострадавшим получат выплату из регионального бюджета за потерю имущества на сумму от 300 до 500 тысяч рублей, а также выплату из благотворительного фонда "Металлург" на такую же сумму.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

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Три семьи, пострадавшие при обрушении подъезда в Магнитогорске, получили документы для покупки квартир

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, газ, датчики, проверки,



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