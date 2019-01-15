Екатеринбуржец сядет в тюрьму на 4 года за доведение жены до самоубийства

Житель Екатеринбурга довел до самоубийства свою жену. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, суд признал мужчину виновным и назначил ему 4 года колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что подсудимый в течение нескольких лет систематически оскорблял и избивал свою супругу, в результате чего 28 января прошлого года женщина покончила с собой.

"По уголовному делу назначены и проведены судебно-медицинская и комплексная психолого-психиатрическая посмертная судебная экспертиза, которая подтвердила, что на роковой шаг женщина решилась под влиянием длительной психотравмирующей ситуации, созданной её супругом", - добавили в пресс-службе СК.

Мужчину осудили по части 1 статьи 110 УК РФ (доведение лица до самоубийства путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего).