Суд не принял иск о банкротстве Антипинского НПЗ

Арбитражный суд Тюменской области отказался принять заявление Режевского кабельного завода о банкротстве Антипинского НПЗ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Режкабель" обратился в суд из-за просроченных обязательств АНПЗ в размере 19,5 млн руб. Тюменский завод заявил, что погашение задолженности происходит по утвержденному графику и причин для требований банкротства предприятия нет.

Ранее сообщение о намерении обратиться в суд с требованием банкротства АНПЗ опубликовал Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова, но искового заявления предприятие не направило.