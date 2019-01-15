15 Января 2019
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Общество Тюменская область

Суд не принял иск о банкротстве Антипинского НПЗ

Арбитражный суд Тюменской области отказался принять заявление Режевского кабельного завода о банкротстве Антипинского НПЗ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Режкабель" обратился в суд из-за просроченных обязательств АНПЗ в размере 19,5 млн руб. Тюменский завод заявил, что погашение задолженности происходит по утвержденному графику и причин для требований банкротства предприятия нет.

Ранее сообщение о намерении обратиться в суд с требованием банкротства АНПЗ опубликовал Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова, но искового заявления предприятие не направило.

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Суд не принял иск о банкротстве Антипинского НПЗ

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Теги: Режкабель, Антипинский НПЗ,



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