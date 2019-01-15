В Курганской области боевые самолеты разбомбили бронетехнику

На территории Курганской области прошли военные учения, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Бомбардировщики Су-24М уничтожили цели условного противника - бронетехнику.

Самолеты поднялись в воздух с аэродрома ШАГОЛ в Челябинской области.

"С высоты более 2 тыс. метров самолеты нанесли бомбовые удары по наземным мишеням на полигоне в Курганской области, которые имитировали скопление бронированной техники условного противника. Средства объективного контроля, установленные на самолетах, зафиксировали поражение всех целей", - говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.