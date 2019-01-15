"Расслабляться нельзя!" В Москве пройдет митинг против передачи Курил

20 января в 13.00 на Суворовской площади в Москве намечен митинг против передачи Курильских островов Японии. Как сообщается на сайте "Левого фронта", митинг согласован с властями.

Анонсировано участие в акции целого ряда оппозиционных сил – "Партии Дела", незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуарда Лимонова, движения "Новороссия" Игоря Стрелкова, партии "Коммунисты России" и других. Обращает на себя внимание отсутствие в этом ряду парламентских партий, при том, что представленная в Госдуме оппозиция также активно выступает против территориальных уступок.

Митинг состоится в преддверии запланированных на 22 января переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Высокопоставленный гость намерен "продвинуть решение вопроса" о заключении мирного договора, необходимым условием которого японская сторона считает передачу Россией части Курил.

Для подготовки визита Абэ в Москву прибыл министр иностранных дел Страны восходящего Солнца Таро Коно с делегацией дипломатов. И хотя в последние недели в России курсировали версии о том, что на самом верху уже достигнуты некие тайные договоренности по сдаче территорий, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам общения с японцами заявил, что для заключения мирного договора Токио необходимо признать российский суверенитет над всеми островами Курильской гряды. Кроме того, стала появляться информация и о том, что обсуждение территориального вопроса пройдёт не только в январе, но и в ходе визита Владимира Путина в Японию летом этого года.

Всё это внушает осторожный оптимизм и предположения о том, что волна народного негодования заставила сторонников передачи Курил пойти на попятную, однако готовящийся митинг и участие в нём самых разнообразных политических сил свидетельствует, что позиция, озвученная МИД РФ, убедила далеко не всех.

Один из соведущих митинга, секретарь федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин рассказал Накануне.RU, что заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова представляют собой реакцию на общественное мнение.

"Как вы понимаете, подавляющая часть населения России против передачи каких бы то ни было русских земель кому бы то ни было. Я считаю, что это [заявления МИД РФ] некоторая реакция, с одной стороны, на общественное мнение в России, а с другой стороны, на действия японской стороны, которая в данном случае, прямо скажем, судя по их публикациям, вышла уже за грань даже не приличия, а здравого смысла. Какие-то вопросы обсуждаются, что будут делать с населением Курил, о том, что Япония не будет требовать компенсацию за оккупацию Курил. Командующие американскими войсками заявляют, что на Курилах пока не планируется размещать американские военные базы", – напомнил Алексей Лапушкин.

Несмотря ни на что, расслабляться нельзя, убеждены организаторы митинга. Они считают, что нужно продолжать давление на власть, будировать общественное мнение, делать всё, чтобы не допустить территориальных уступок в каком бы то ни было виде.

Политолог Максим Жаров в беседе с Накануне.RU отметил, что предстоящий митинг будет далеко не последним. Визит Синдзо Абэ 22 числа в Москву, по мнению эксперта, проблему не закроет, никаких "судьбоносных" решений ждать не стоит, тем более что Владимир Путин должен летом посетить Японию с официальным визитом.

Что касается отсутствия на митинге парламентской оппозиции, то, как обращает внимание Максим Жаров, она находится в состоянии клинической смерти. Кроме того, можно вспомнить, что коммунисты недостаточно активно проводили и акции протеста, связанные с пенсионной реформой. "Я так понимаю, эта тема их волнует, но сейчас они слишком слабы и слишком заняты собственными внутрипартийными проблемами, чтобы пытаться организовать какие-то серьёзные акции в Москве и в регионах", – подчеркнул политолог.

Дальнейший размах протестных акций будет зависеть от хода переговоров, и, как обратил внимание эксперт, раскачка темы Курильских островов в России является очень опасной.



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